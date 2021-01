T-shirt damski - 3 modele, z którymi stworzysz praktycznie każdą stylizację!

Klasyczne t-shirty to nieodłączna część kobiecej garderoby. Pasują do wielu stylizacji i zapewniają wygodę. Jakie modele będą najbardziej uniwersalne? Wybraliśmy 3 t-shirty damskie, które można stylizować na różne sposoby!

Biały t-shirt damski – jak go nosić? Biały t-shirt z krótkim rękawem to basic, który nigdy nie wychodzi z mody i nigdy się nie nudzi. Wykonany z dobrej jakości bawełny, odpowiednio skrojony i dopasowany do typu naszej sylwetki będzie nam służył przez lata. Dodatkowo rozświetli cerę i odejmie lat. Ale jak go nosić, by nie było nudno?

W połączeniu z jeansami z wysokim stanem zyska miejski charakter w stylu lat 90. Taki duet możemy uzupełnić kurtką ramoneską, ciężkimi botkami i srebrną biżuteria, by zyskać modny, rockowy look na co dzień. Świetnie sprawdzi się też oversizowa marynarka, kolorowe czółenka na słupku i torebka-listonoszka na łańcuszku – będzie elegancko, a zarazem na luzie.

Biały t-shirt damski idealnie współgra też z wzorzystymi tkaninami. Możemy łączyć go ze spódnicami w kwiaty, panterkę, zebrę czy kratkę. Bardzo dobrze będzie wyglądał w towarzystwie kardiganu z grubym, warkoczowym splotem czy sweterkiem z melanżowej, kolorowej dzianiny.

A jak nadać mu szyku w wieczorowej wersji? Wystarczy mini z cekinami, sandałki na szpilce i oversizowa, czarna marynarka, by stworzyć kobiecy, efektowny set w stylu glamour idealny na randkę czy imprezę. Perfekcyjnie sprawdzi się też damski garnitur w intensywnym kolorze, np. czerwieni czy fuksji i szpilki w odcieniu nude.

T-shirt w marynarskie paski w stylizacjach na różne okazje Kolejny klasyk to t-shirt damski w marynarskie parki. Biało-czarny lub biało-granatowy przyda się nie tylko latem w stylizacjach inspirowanych stylem z Francuskiej Riwiery. Pomysłów na to, jak go nosić, możemy szukać na Instagramowych kontach francuskich it-girls, które koszulki w paski łączą między innymi z: jeansami i ramoneską, spodniami 7/8 i trenczem czy dopasowanymi spódnicami midi i jeansową kurtką. T-shirt w marynarskie paski doskonale odnajdzie się zarówno w eleganckich zestawach, np. z beżowym, lnianym garniturem damskim i mokasynami, jak i w sportowych połączeniach, np. z dzianinowymi spodniami joggers, białymi trampkami i rozpinaną bluzą z kapturem.

Damski t-shirt oversize – sposób na miejski look Niesamowicie uniwersalne mogą okazać się również damskie t-shirty z nadrukami, szczególnie w wersji oversize. Przeskalowane koszulki od kilku dobrych sezonów królują w trendach. Przez ten czas przekonałyśmy się, że większe, luźniejsze t-shirty mogą wyglądać bardzo kobieco, nie tylko włożone w spodnie z wysokim stanem! Jeśli chcemy podkreślić sylwetkę, koszulkę w wydaniu XXL możemy wpuścić w jeansowe rurki z wysoką talią czy w ołówkową spódnicę. Jeśli lubimy luźniejsze stylizacje w miejskim klimacie, postawmy na duet t-shirtu oversize z dresowymi spodniami lub mom-jeansami. Wystarczy dodać do niego kolorowe sneakersy vintage, by zyskać oryginalny i stylowy set na spacer po mieście czy zakupy. Wiosną i latem świetnie sprawdzą się też zestawy w stylu księżnej Diany czy Hailey Bieber – z t-shirtami oversize i dopasowanymi spodenkami kolarkami. Taki set możesz uzupełnić sportowymi dodatkami – sneakersami, czapką z daszkiem i torebką nerką, ale też narzucić na niego elegancki, ponadczasowy trencz.

