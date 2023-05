Doda pokazała stylizację z własnej matury. Już wtedy lubiła kontrowersje

Do tej pory panuje niepisana zasada, która wymaga od maturzystów eleganckiego stroju. Przyjęło się, że uczennice powinny prezentować się w białych koszulach i czarnych spódnicach lub spodniach. Chłopcy także powinni przyjść na egzamin w galowej stylizacji. Dziś nie do końca jest to respektowane, jednak wydaje nam się, że ok. 20 lat temu outfit Dody mógł nieco szokować.