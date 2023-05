Mało kto by się odważył. W takim stroju weszła na scenę TVP

Srebro i błyskotki

To niejedyny taki look Dody w ostatnim czasie. Kilka dni temu artystka zawitała po dłuższej nieobecności do programu "Dzień Dobry TVN". W telewizyjnym studio również pokazała się w srebrnej stylizacji. Nie była ona co prawda cekinowa, ale składała się z krótkiej spódniczki w odcieniu jasnego srebra, ramoneski z przewiązanym paskiem oraz kozaków na obcasie w tym samym kolorze.