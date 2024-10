Tak potraktowali ją w szpitalu. Napisała do męża: "chyba tego nie przeżyję"

Joannie, matce dwóch nastoletnich synów, niespodziewanie przydarzyła się trzecia ciąża. Wkrótce miała świętować 40. urodziny i przeprowadzić się do nowego domu. Kobieta cieszyła się, że spodziewa się kolejnego dziecka. Miała już nawet wybrane imię dla chłopca, Janek.

Kiedy była na końcówce ciąży, nagle, podczas domowych czynności, potknęła się i upadła. Po przyjeździe karetki medycy szybko postawili diagnozę - złamanie nogi w kilku miejscach. Trafiła do szpitala . Na miejscu przeżyła prawdziwy koszmar. O swojej historii opowiedziała w rozmowie z Wysokimi Obcasami".

Czas oczekiwania na badania przepełniony był napięciem i niepewnością. Na oddziale trwały planowane przyjęcia kolejnych pacjentów. Joanna czekała na korytarzu. Każda chwila spędzona w szpitalu była dla niej walką z bólem oraz lękiem przed tym, co przyniesie każda następna godzina.

Przygotowanie do zabiegu było koszmarem, o którym nie mogła przestać myśleć. Wydawało się, że wszystko układa się nie po jej myśli, już od samego momentu przyjęcia do szpitala. Mijał kolejny dzień. Lekarze byli obojętni wobec jej sytuacji. Mimo że była w ciąży, nie zwracali na nią szczególnej uwagi. Ordynator spytał ją na obchodzie, dlaczego właściwie przywieziono ją akurat do tego szpitala.