Rodząca kobieta utknęła w aucie. Mogła liczyć na pomoc policjantów

Funkcjonariusze natychmiast ustalili położenie kobiety i przyjechali na miejsce, aby pomóc jej dotrzeć do szpitala . Mogli liczyć na wsparcie policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Kobieta została bezpiecznie przetransportowana do szpitala, gdzie zajęli się nią medycy. Cała akcja przebiegła szybko i sprawnie. Aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol podziękowała funkcjonariuszom, a także pogratulowała świeżo upieczonym rodzicom.

