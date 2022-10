Tak pozbędziesz się kamienia w kabinie prysznicowej. Trik za grosze

Jak usunąć kamień w kabinie prysznicowej? Wystarczy woda i ocet

Kamień w kabinie prysznicowej możemy też usunąć innym sposobem. Do niego również będziemy potrzebowali octu. Trzeba wymieszać go z wodą w proporcjach pół na pół - na przykład 100 ml wody i 100 ml octu. Roztwór przelewamy do butelki ze spryskiwaczem i dokładnie spryskujemy brudną powierzchnię. Po około 10 minutach spłukujemy wodą i wycieramy do sucha.