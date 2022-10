Po żółtych zaciekach nie będzie śladu. Ten sposób "działa jak magia"

Jak usunąć niechciane smugi?

Jeżeli sposób się sprawdza, warto się nim podzielić. Mrs Hinch, czyli Sophie Hinchliffe to brytyjska influencerka. Na swoim Instagramie zamieszcza przydatne wskazówki dotyczące domowych porządków. Muszą się sprawdzać, bowiem ekspertkę obserwuje ponad 4,5 miliona osób. Tym razem, to jej obserwatorzy na jednej z grup, podzielili się sposobem na usunięcie żółtych smug z toalety. A jest on niezwykle prosty. Polega na użyciu białego octu i sody oczyszczonej.