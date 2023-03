Tak świętuje Dzień Kobiet. Pisarek w samej koszuli i koronkowych rajstopach

"Happy women’s day! Kochane moje! W dzisiejszym wyjątkowym dla nas dniu życzę nam, abyśmy zawsze miały powody do uśmiechu. Dużo miłości, przede wszystkim kierowanej do siebie. Abyśmy doceniały siebie i swoje starania. Czuły się wystarczające. Latajmy i sięgajmy gwiazd. Idźmy po swoje!" – apeluje.

Karolina Pisarek zapozowała do zdjęć w samej koszuli w intensywnie różowym odcieniu. Rozpięła kilka górnych guzików i odsłoniła ramię. Zamiast dołu stylizacji modelka założyła jedynie jasnoróżowe rajstopy z koronki , które znalazły się na pierwszym planie i od razu rzucają się w oczy. Subtelna biżuteria uzupełniła całość. Być może nie jest to stylizacja "na wyjście", ale i tak robi wrażenie.

"Pani Karolino, choć nie ma takich słów, żeby wyrazić zachwyt nad pani urodą, to w tym wyjątkowym dniu proszę przyjąć słownie najlepsze życzenia" – napisał jeden z zachwyconych fanów. "Cudownego dnia", "Śliczna", "Rajstopy cudo" – komentowały internautki.

