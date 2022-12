Zaszalała ze stylizacją. Karolina Pisarek w różowej mini

Karolina Pisarek postanowiła nie ograniczać się do kariery modelki i od trzech lat prężnie działa w rodzimym show-biznesie. Wraz z przyjaciółką wygrała program "Ameryka Express", a potem brała udział w takich show, jak "Fort Boyard", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Ponadto napisała książkę autobiograficzną i wystąpiła w dwóch częściach "365 dni" nakręconych na podstawie powieści Blanki Lipińskiej.