Tak ubrała się do dentysty. Jej obcisła sukienka to hit

Choć nie rezygnuje ze spodni wide leg i oversizowych marynarek, to uwielbia eksponować sylwetkę w obcisłych topach, spódnicach i sukienkach. W końcu ma figurę niczym Aniołek Victoria’s Secret . Kasia Moś regularnie chwali się stylizacjami na Instagramie, gdzie obserwuje ją kilkadziesiąt tysięcy osób.

Ostatnio pokazała look, w którym wybrała się na urodziny ulubionej dentystki. Wokalistka udowodniła, że można wyglądać szykownie i jednocześnie czuć się komfortowo . Wystarczy wybrać sukienkę z miękkiej, elastycznej dzianiny. Ów model ma tylko jedną wadę – nie sprawdza się w upały, dlatego najlepiej nosić go wieczorami lub w letnie dni, kiedy temperatura nie przekracza 25 stopni Celsjusza.

Kasia Moś postawiła na opinającą ciało, brązową sukienkę , prawdopodobnie w wersji midi. Wydekoltowany model na ramiączkach bez wątpienia przypadnie do gustu pewnym siebie minimalistkom, którym nie w smak kwiatowe wzory czy ażurowe wycięcia, tak bardzo popularne latem.

Taką sukienkę można zestawić zarówno z prostymi klapeczkami, jak i rzymiankami czy sandałkami na niewysokim obcasie. Do tego torebka typu koszyk oraz modne okulary przeciwsłoneczne i jest się w pełnej gotowości, by podbijać miejską dżunglę czy nadmorski deptak. Kasia Moś inspiruje, a my tworzymy gotowe propozycje, które sprawdzą się nie tylko latem 2024, ale, ze względu na swoją uniwersalność, i w kolejnych sezonach.