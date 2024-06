W takim stroju bawi się na Mazurach. "Jaki majtek, takie pantalony"

Najczęściej widzimy ją na scenie w imponujących sukniach. Lecz to codzienny styl Kasi Moś zasługuje na uwagę. Piosenkarka odznacza się bowiem świetnym gustem. Do swoich looków z powodzeniem wplata trendy – w ostatnim czasie najbardziej ujęły ją zwierzęce wzory. Lecz miejska dżungla i codzienny pęd to jedno, a odpoczynek na łonie natury to zupełnie coś innego.