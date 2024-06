Zachwyciła w Opolu w błyszczącej kreacji. Noga wyszła na pierwszy plan

Co możemy powiedzieć o kroju tej wieczorowej sukni? Oplatający szyję dekolt halter zwracał uwagę ze względu na trójwymiarowy, fantazyjny element. Poniżej odcięcia w talii materiał lał się ku samej ziemi. Nie sposób też nie zwrócić uwagi na głębokie rozcięcie , za sprawą którego noga wyszła na pierwszy plan.

Kasia Moś postawiła na błysk dosłownie od stóp do głów. Do cekinowej sukni dobrała bowiem sandałki na szpilkach z paseczkami gęsto wysadzanymi kryształkami. Makijaż w odcieniach nude i fryzura w postaci łagodnych fal uzupełniły całość, tworząc perfekcyjny efekt.

