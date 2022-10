Tak ubrała się do pracy. Szef kazał jej to ściągnąć

Peta Mai pracowała w jednym ze sklepów australijskiej sieci z odzieżą premium. Jak wyznała później, dochodziło tam do nadużyć. Kobieta oskarżyła swojego byłego pracodawcę o zmuszanie jej do wydawania połowy wypłaty na obowiązkowe stroje do pracy. Później i tak nie mogła ich nosić.