Mówisz w sklepie "bez reszty"? Nie ułatwiasz życia kasjerom

Jeżeli jest ich za mało - zdarza się, że kasjer dostaje odpowiednio mniejsze wynagrodzenie. Jeżeli jest ich zbyt dużo, zobowiązany jest do oddania ich pracodawcy, który wykazuje plus w księgowości. Zatem napiwek, który ma trafić do pracownika, w rzeczywistości trafia do pracodawcy.