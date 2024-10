Na ściance wyglądała obłędnie. Spodnie robią cuda z sylwetką

Z okazji 25-lecia serialu zorganizowano spotkanie z aktorkami. Na ściance spojrzenia przyciągała Anita Sokołowska. Aktorka postawiła na satynowy look - kreacja błyszczała w świetle reflektorów. Wybór padł na miedziane odcienie, które niewątpliwie kojarzą się z jesienią.

W oczy rzucają się spodnie o kroju "wide leg". To najmodniejsza propozycja na jesień 2024. Sokołowska wybrała model z wysokim stanem, który optycznie wydłuża nogi, oraz zakładkami - te dodają szyku i pięknie modelują talię. Dobrała do nich bluzkę z marszczeniami i bufkami w okolicy ramion. Zwieńczeniem były subtelne szpilki ze szpiczastym noskiem.

Serial jest emitowany na antenie TVP od 1999 roku i do dnia dzisiejszego gości na naszych ekranach. Opowiada o perypetiach pacjentów i personelu medycznego szpitala w Leśnej Górze, który został stworzony na potrzeby produkcji.

25-lecie to dobry moment, aby powrócić wspomnieniami do dawnych odcinków. Dlatego już niedługo na ekranach będziemy mogli obejrzeć program jubileuszowy z udziałem aktorów. Całość wzbogacą również archiwalne sceny, muzyczne występy oraz skecze.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!