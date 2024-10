Kiedyś kicz, a teraz popularny trend. Zobacz tylko na nogi Lamparskiej

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Przyszła jesień, a wraz z nią długie spacery. Ich nieodłącznym elementem powinien być obowiązkowo jesienny look, co ostatnio pokazała Magdalena Lamparska na swoim InstaStories. Warto zainspirować się jej outfitem, bo aktorka widać, że zna się na najgorętszych trendach tego sezonu.

Magdalena Lamparska to jedna z najpopularniejszych i uwielbianych polskich aktorek. Dużą sympatię zyskała dzięki takim produkcjom jak "365 dni", "Listy do M. 2", "Kochaj", "Porady na zdrady" czy serialowi "39 i pół". Znana jest także z wielu ról teatralnych. Poza tym jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje nie tylko życie zza kulis, a także to w codziennym wydaniu.

Magdalena Lamparska w mokasynach

Tym razem na swoim Instagramie, który obserwuje ponad 480 tys. osób, pochwaliła się ujęciami ze spaceru wraz z mężem i córką. Jak sama napisała pod jednym z postów "Był to wspaniały, rodzinny czas". Na tle pięknych, jesiennych krajobrazów największą uwagę zwróciły jednak buty aktorki. Założyła ona mokasyny, które są obecnie najmodniejszym modelem butów w tym sezonie, uwielbianym przez trendsetterki. Oprócz tego zestawiła je z wyższymi skarpetami w najbardziej teraz pożądanym odcieniu czekoladowym.

Magdalena Lamparska w modnej, jesiennej stylizacji. © Instagram.com, magdalamparska

Widać, że Magdalena wie jakie kolory nosi się tej jesieni, bo wybrała do tego mini spódniczkę w odcieniu gorzkiej czekolady, zamszową marynarkę w barwach cappuccino oraz bordową torebkę. Aktorka w obłędny sposób skompletowała całość i można powiedzieć, że jest to idealny przykład jesiennej stylówki, która wpisuje się w aktualne trendy. Taki zestaw śmiało nada się nie tylko na jesienny spacer, ale także do pracy czy na większe wyjścia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Mokasyny hitem jesieni 2024

Kiedyś uznawane były za kiczowate, teraz skradły serca gwiazd i celebrytek na całym świecie, a oprócz tego są lansowane na największych pokazach mody. Mokasyny zwłaszcza te na wyższej podeszwie są niezwykle wygodnym obuwiem.

Najmodniejsze buty sezonu jesiennego. © Getty Images | 2024 Getty Images

Mimo że emanują wręcz klasą i elegancją, to nadają się zarówno do wieczorowych jak i codziennych wyjść. Co więcej, w zestawieniu z podkolanówkami czy skarpetami są totalnym hitem oraz nadają charakteru całej stylizacji.

Najmodniejsze mokasyny na jesień. © Getty Images | 2024 Edward Berthelot

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!