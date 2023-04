Tak uratujesz zniszczone paznokcie. Trik za grosze

Jak uratować zniszczone paznokcie?

Najpierw zajrzyj do kuchennych szafek. Jeżeli znajdziesz tam sodę oczyszczoną, nie musisz nawet pędzić do sklepu. Prosty i szybki zabieg z sodą oczyszczoną, skupiający się głównie na masażu paznokci, sprawi, że z czasem staną się one zdrowe i lśniące.