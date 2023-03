Kosmetyczka zobaczyła coś na paznokciu klientki. Natychmiast wysłała ją do lekarza

Trafiona diagnoza

Klientka posłuchała rady kosmetyczki i udała się do lekarza, który potwierdził przypuszczenia stylistki i zdiagnozował czerniaka. Kobieta zadzwoniła do Skinner, aby przekazać jej wiadomość i podziękować za to, że prawdopodobnie uratowała jej życie, ponieważ dzięki jej sugestii, choroba została wykryta na tyle szybko, aby można było ją skutecznie leczyć.