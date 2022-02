Te buty są hitem. Idealne na sezon przejściowy [ponad 20 modeli]

Trzewiki, glany, trapery – zwał, jak zwał, ważne, że chodzi o ten sam model butów – czyli wiązane, z wysoką cholewką, często na traperowej, mocno powycinanej podeszwie. To one zdominowały tegoroczne trendy i wygląda na to, że ulica je pokochała. Niegdyś kojarzyły się z subkulturą punków, dziś noszą je kobiety, faceci, młodzież, a te buty niczym kameleony dostosowują się do stylizacji niemal na każdą okazję. Świetnie wyglądają z sukienkami boho! Ten kontrast pomiędzy lekkością sukienki i masywnie wyglądającym butem robi robotę! Choć trapery równie dobrze wyglądają w bardziej klasycznych stylizacjach, np. z dżinsami (najlepiej tymi, które odsłaniają kostkę, by but był dobrze wyeksponowany). Mało tego, z powodzeniem zastępują klasyczne kozaki także w bardziej biznesowych lookach, np. z damskim garniturem. Wygląda na to, że te buty naprawdę pasują do wszystkiego. Zapomnieliśmy o nich wraz z nadejściem 2000 roku, ale teraz, kiedy dały o osobie znać i tak dobrze przyjęły się w modzie codziennej, na pewno zostaną z nami na dłużej. Tym bardziej warto w nie zainwestować. I to szczególnie teraz.