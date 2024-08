Te filiżanki z czasów PRL są warte fortunę. Zestaw kosztuje 8 tys. zł

Porcelana z czasów PRL zdobywa dziś wyjątkowe uznanie. W latach 80. i 90. stanowiła jednak przeżytek, a wiele osób, które cieszyło się niegdyś jej posiadaniem, zdecydowało się wyrzucić ją na śmietnik. Jak się okazuje, był to ogromny błąd. Dziś za pożądane zestawy fabryk, takich jak Ćmielów, Chodzież czy Bolesławiec, można zgarnąć krocie.

Jednymi z najbardziej poszukiwanych zestawów przez fanów porcelany vintage są dziś te zaprojektowane przez malarza, rzeźbiarza i projektanta Lubomira Tomaszewskiego dla Fabryki Porcelany AS Ćmielów. Tomaszewski, który w latach 1956-1965 pracował w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego i współpracował z fabryką, zaprojektował dwa oryginalne zestawy: "Dorotę" oraz "Inę", których nazwy pochodziły od imion jego córek.

"Dorota" i "Ina" szybko zdobyły uznanie wynikające nie tylko z nadzwyczajnego designu, ale przede wszystkim funkcjonalności. Tomaszewski zaprojektował je tak, aby były idealne dopasowane do mechaniki dłoni. Stąd są pozbawione klasycznych uchwytów.

Serwis "Ina" w białym kolorze ze złotymi zakończeniami, składający się z 15 elementów, to obecnie koszt 7,4 tys. zł. Serwis "Dorota", który jest dostępny w kilku kolorach, takich jak czerwony, zielony czy granatowy, składający się również z 15 elementów, kosztuje 8,4 tys. zł. Czas oczekiwania związany z produkcją wynosi od sześciu do ośmiu tygodni.

