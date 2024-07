Te książki z PRL‑u są warte krocie. Sprawdź, czy nie masz ich w domu

Wśród poszukiwanych pozycji znajdują się książki z charakterystycznymi ilustracjami Jana Marcina Szancera, takie jak "Pinokio" czy "Dziadek do orzechów" Jana Brzechwy. Jak informuje portal top.pl, za te wydania można otrzymać na aukcjach internetowych od 60 do 200 złotych. Podobną wartość mają podręczniki szkolne z lat 70. i 80., szczególnie te do matematyki oraz klasyczne elementarze, jak "Litery. Nauka czytania" Ewy i Feliksa Przyłubskich czy "Elementarz" Falskiego.