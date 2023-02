Te imiona przyciągają pieniądze. Bogactwo przyjdzie szybko

Jakub

Mężczyzna o imieniu Jakub to rozsądny i stabilny człowiek. Wychodzi z założenia, że zawsze warto zadbać o to, żeby odłożyć jakąś sumę, nawet najmniejszą. To sprawia, że stopniowo, krok za krokiem buduje swój kapitał. Nie jest dusigroszem, ale daleko mu do bezsensownego trwonienia gotówki. Tym samym może spodziewać się nadchodzącego w nieodległej przyszłości bogactwa.