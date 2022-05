Te kosmetyki wzmocnią twoje włosy. Nawet włosomaniaczki mogą ich nie znać

Wzmacniająca maska-eliksir Eveline

To kolejny produkt Eveline z odżywczej serii My Life My Hair. Maska dedykowana jest szczególnie włosom średnioporowatym, puszącym się i szorstkim. W 99 proc. naturalna receptura została stworzona we współpracy z trychologiem w taki sposób, by wygładzić i nawilżyć włosy, a także wzmocnić je i przyspieszyć ich porost. O twoje włosy zadbają: kompleks 3 peptydów, w tym peptydów miedziowych, który pomoże ograniczyć wypadanie włosów oraz zmotywować je do rośnięcia. Fitokeratyna odbudowuje strukturę kosmyków. Olej sezamowy i olej musztardowy sprawiają, że cebulki włosów stają się mocniejsze i zwiększa się ich żywotność. Olej z awokado pomaga w wygładzeniu i wzmocnieniu kosmyków. Olej z pestek malin działa jak tarcza, która ochroni włosy przed uszkodzeniami oraz widocznie poprawia ich elastyczność. Fermentowana woda ryżowa, czyli RiFerm®, zatroszczy się o sprężystość i miękkość włosów.