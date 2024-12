Do mikroszortów dobrała błyszczące rajstopy. Absolutny hit tego sezonu

Maffashion to prawdziwa ikona mody. W końcu jej kariera nabrała tempa za sprawą mody. Jej styl to prawdziwa kopalnia inspiracji, z której warto czerpać. Influencerka nie znosi nudy, dlatego jej looki zawsze zwracają uwagę i są naprawdę godne podziwu.

Najgorętsze trendy ma opanowane do perfekcji, jednak nie powiela ich bezmyślnie w swoich stylizacjach. Wszystko jest dokładnie przemyślane, a do tego stawia na oryginalność, dzięki czemu zawdzięcza swój modowy sukces.

Do tego dobrała czarny, długi płaszcz, golf i szpilki. Pojawił się również pasek z metalowymi kółkami oraz srebrna torebka. Jednak elementem, który przykuwał szczególną uwagę były mikrospodenki. Przypominały bieliznę. To dzięki nim rajstopy zostały mocno wyeksponowane, a całość stworzyła designerski look, niczym z wybiegu.