Ten dodatek powraca w wielkim stylu. Maffashion lansuje ten trend

Kolorowe rajstopy tej jesieni będą odgrywać główną rolę w stylizacjach. Znamy je z poprzednich lat, jednak w tym roku mają szansę zostać uwielbianym dodatkiem jesienno-zimowym wielu z nas. Już teraz możemy zaobserwować celebrytki, które chętnie je noszą w różnych kolorach. W odcieniu burgundowym, który jest najmodniejszy w tym sezonie możemy zauważyć Maffasion, a także gwiazdę serialu "Bridgertonowie" Nicolę Coughlan. Dziewczyny sprytnie łączą je z klasykami, co wybija je na tle innych części garderoby.

Jak widać, wcale nie musimy traktować je jako element konieczny, który ochroni przed zimnem. Te klasyczne czarne lub cieliste warto zamienić na te bardziej szalone, bo to one wyróżnią naszą stylizację z tłumu. Ten trend będzie świetnie współgrał z sukienkami, spódnicami czy szortami, tworząc unikalne i modowe połączenie. Kolory, które szczególnie są pożądane to właśnie bordo i czerwień. Można je świetnie zestawić także ze szminką w tych kolorach.