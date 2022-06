Te rzeczy kupił w lumpeksie za 2 zł. Moda z drugiej ręki to ekologiczny wybór

Jak zostać świadomym konsumentem?

Zgodnie z raportem World Wildlife Fund do wyprodukowania jednej bawełnianej koszulki potrzebnych jest 2700 litrów wody. Czy trzeba dodawać coś więcej? Być może to, że osoby pracujące w fabrykach, produkujących ubrania dla znanych sieciówek, robią to za grosze i w koszmarnych warunkach. Dlatego warto zobowiązać się do bycia świadomym konsumentem i podejmowania przemyślanych decyzji zakupowych. Mądrym rozwiązaniem jest właśnie kupowanie ubrań z drugiej ręki.