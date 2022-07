Te sukienki damskie są najlepsze na upały! Teraz kupisz je na wyprzedaży

Białe sukienki damskie w stylizacjach na upały. Postawiły na nie Małgorzata Socha i Anna Lewandowska

Białe sukienki nieprzypadkowo królują w modzie na lato. Nie tylko podkreślają opaleniznę i pasują do wielu letnich stylizacji, ale też gwarantują komfort w upalne dni. Biel skutecznie odbija światło słoneczne, przez co ubranie nie przegrzewa. Wystarczy wybrać odpowiedni model. Na co dzień świetnie sprawdzi się zwiewna, bawełniana sukienka na ramiączkach, na wieczór: dopasowana midi z wycięciami, a w biurze: biała szmizjerka z kołnierzykiem.