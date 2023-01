Te trzy dni w miesiącu są idealne na seks. Najlepszy moment

Nów, czyli czas, kiedy tarcza Księżyca jest niewidoczna, postrzegany jest jako czas introwertyczny, kiedy poznajemy same siebie. A jednak jest to również doskonały moment na randkę. Możemy wtedy odkryć nieznane, bardziej namiętne oblicze - zarówno nasze, jak i naszego partnera czy partnerki. Jest to więc dobry moment, żeby spróbować czegoś nowego w sypialni.