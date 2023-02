Te znaki zodiaku przeżyją niezapomniane walentynki. Będzie romantycznie

Koziorożec

Osoby spod znaku Koziorożca raczej są nastawione do życia mocno praktycznie i rzadko kiedy pozwalają sobie na spontaniczne, romantyczne gesty. Tym razem to się zmieni. Weźmiecie sprawę w swoje ręce i to wy sprawicie, że tegoroczne walentynki będą tak niezwykłe i niezapomniane. Wystarczą najprostsze metody, takie jak miły prezent i kartka oraz randka wieczorem. Warto też pamiętać o tym, co lubi nasz partner czy partnerka.