Tej wiosny bądź najlepszą wersją siebie!

Zima to trudny czas. Nie dość, że brakuje życiodajnego słońca, to dni są bardzo krótkie i pochmurne. Jesteśmy zmęczeni, przygnębieni i trudno nam się do czegokolwiek zmobilizować. Kiedy jednak przez grubą warstwę chmur zaczynają przezierać promienie słoneczne, a na drzewach pojawiają się zalążki liści, i w nas zaczyna budzić się życie. Mamy więcej siły do działania i krytyczniej zaczynamy przyglądać się swojej urodzie. Zauważamy bladość skóry, osłabione włosy, cellulit i nadmiar kilogramów. I niemal od razu chcemy coś z tym zrobić. Słusznie, tylko jak się do tego zabrać?