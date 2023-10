Ten robot jakością sprzątania zawstydziłby nawet byłego kapitana reprezentacji Anglii

W sprzątaniu jestem staroświecki. Co więcej, tak mocno przeświadczony o własnych umiejętnościach, że odrzucam każdą sugestię żony, by kupić urządzenie, które wspomoże nas w codziennych obowiązkach. Nie oznacza to, że zamiatam, a następnie froteruję podłogę na kolanach. Gdy jednak dwa lata temu przeprowadzaliśmy się do nowego mieszkania, chcąc pozbyć się poremontowego brudu, kupiliśmy profesjonalny, przemysłowy odkurzacz. Remont się skończył, mieszkanie gruntownie posprzątaliśmy, a następnie przez kolejnych kilkanaście miesięcy używaliśmy go do codziennych porządków. O tym, że odkurzam wiedzieli co najmniej wszyscy sąsiedzi w pionie.