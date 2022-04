Ten styl króluje wiosną. Przegląd ubrań z nowych kolekcji

Współczesne neo hippie

Obecnie modę hippisowską kojarzymy głównie z modą festiwalową – długie spódnice, krótkie szorty, zwiewne koszule, wianki we włosach – to wszystko można oglądać co roku na Coachelli czy chociażby na naszym rodzimym Open’erze. W tym sezonie jednak to, co dotychczas widywaliśmy głównie na festiwalach, wychodzi na ulice. Moda zatacza krąg, obecne trendy są echem lat 70. Ponownie w sklepach można więc znaleźć zwiewne, krótkie sukienki w kwiatowe wzory, obszerne t-shirty z nadrukami nawiązującymi do ery dzieci kwiatów, szerokie spodnie (szczególnie charakterystyczne te z wysokim stanem, z elastycznego materiału we wzory).