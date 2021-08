Teściowa obraziła się, bo nie mówiła "mamo". Jak zwracać się do teściów?

- Odmówienie zwracania się do teściów po ślubie per "mamo, tato" lub po imieniu, jeśli była taka propozycja ze strony starszych, jest po prostu niegrzeczne. Natomiast jeżeli to teściowie nie chcą, żeby tak do nich mówić, to mogą zaproponować, aby synowa i zięć zwracali się do nich po imieniu. Jednak taka propozycja może wyjść jedynie od teściów, młodym małżonkom nie wypada inicjować innych form - dodała ekspertka.