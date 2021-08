Depresja poporodowa mężczyzn. Zdarza się nawet u 25 proc. młodych ojców

- Rodzice i teściowie obciążyli mnie psychicznie, że mam być taki i taki, bo ona ma gorszy czas. Że muszę się zajmować, synem i żoną, że powinienem robić to i owo. Że za mało zarabiam i muszę zmienić wszystko, żeby wreszcie jak mężczyzna przynosić dobre pieniądze do domu. Że wszyscy koledzy i moi bracia, lepiej sobie radzą, mieszkają w domach, a my ciągle w bloku. Różne takie słowa padały pod moim adresem. To wszystko wtedy strasznie mnie zdołowało i przytłoczyło. Na tyle, że na dobre straciłem radość życia - wspomina.