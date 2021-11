TikTokerka zebrała się na odwagę. Wyznała prawdę o swojej przeszłości

"Jest to bardzo przykre, że dużo jest takich osób, które nawet tworzą jakieś konta po to tylko, żeby spróbować sprawić mi przykrość, np. "Robert Mango" albo jakieś konta z moim starym zdjęciem. Te wszystkie zdjęcia, które wyciekł tutaj na TikToku, to są moje zdjęcia, nie będę tego ukrywać. Chcę powiedzieć wreszcie prawdę" – dodała tiktokerka.