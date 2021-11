Przepis na Tindera - ekspertka tłumaczy, jak zwiększyć szanse na odnalezienie miłości w sieci

Jeśli chodzi o zwiększenie swoich szans na "lajka" poprzez dołączenie do profilu zdjęcia z ulubionym zwierzakiem, to sprawa nie jest tak oczywista. Faktycznie pojawiły się takie doniesienia, że zdjęcie mężczyzny pozującego ze swoim psem, może rozczulić niejedno serce. Nie jest to jednak tak jednoznaczne jakby się mogło wydawać. Ostatecznie, co z takiego bonusowego dopasowania, kiedy w czasie rozmowy okaże się, że ten uroczy zwierzak wcale nie należy do rozmówcy.