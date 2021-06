To będzie nietypowa parada. Pierwszy raz obok królowej stanie ktoś inny niż książę Filip

Elżbieta II nie ukrywała, że książę Filip był jej wielką miłością i darzyła go ogromnym uczuciem od początku ich małżeństwa aż do ostatnich dni jego życia. Śmierć męża monarchini zasmucił nie tylko brytyjską rodzinę królewską, ale również i rzesze mieszkańców Wielkiej Brytanii. Wydarzenia związane z Pałacem, do których się przyzwyczaili, już nie będą wyglądać tak, jak przez ostatnie kilkadziesiąt lat.