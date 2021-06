Prababka Meghan Markle pracowała w królewskim pałacu. Niesamowita historia

Data zgadza się z okresem, kiedy Mary Bird mieszkała w Wielkiej Brytanii. Później poślubiła irlandzkiego szewca, ale to nie spodobało się jej rodzinie, dlatego po wielu kłótniach przeprowadziła się razem z ukochanym na Maltę. Kobieta urodziła dwójkę dzieci. Po jej śmierci potomkowie przeprowadzili się do Kanady, a z czasem osiedlili się w New Hampshire. Niewątpliwie Mary Bird byłaby dumna, gdyby wiedziała, że ponad 150 lat po okresie, gdy pracowała dla rodziny królewskiej, jej praprawnuczka poślubi samego księcia.