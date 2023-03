To buty idealne do wiosennych sukienek. Modele w stylu Sochy i Sykut-Jeżyny polubisz w tym sezonie

Małgorzata Socha wybrała sandały na platformie, które wiosną 2023 będą obiektem pożądania fashionistek. To wielki powrót z lat 70., który idealnie wpisuje się w trendującą estetykę retro. Choć dla niektórych wydają się toporne czy niezgrabne, to wystarczy je przymierzyć, by od razu dostrzec ich zalety.