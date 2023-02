Paulina Sykut-Jeżyna przyszła w garniturze. Ale wybrała inny model niż wszystkie gwiazdy

To koniec kariery wielkich marynarek? Czas na skrócony żakiet

Fason tej kreacji to już odpowiedź na aktualnie obowiązujące trendy. Projektanci wyraźnie skracają długie i przeskalowane marynarki na rzecz krótszych - i ściętych do wysokości talii - żakietów. To zdecydowanie prostszy do wystylizowania wariant, który nie zaburza proporcji sylwetki. Przeciwnie. W towarzystwie spodni z wysokim stanem, które miała na sobie Paulina Sykut-Jeżyna, fenomenalnie wydłuża dolną partię sylwetki.