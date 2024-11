"To jest hit". Testujemy irygator do zębów marki Panasonic

Znacie to uczucie, kiedy coś wejdzie między zęby i nie chce wyjść? Klaudia Jasiewicz przetestowała irygator do zębów marki Panasonic. Czy jest lepszy od nici dentystycznej? W jaki sposób należy go używać? W najnowszym odcinku "To jest hit" rozwiewamy wszelkie wątpliwości.