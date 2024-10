"To jest hit". Testujemy kosmetyki do włosów prostych i kręconych

W najnowszym odcinku "To jest hit" Paulina Żmudzińska i Klaudia Jasiewicz wzięły na tapet kosmetyki do włosów. W tym odcinku sprawdziły na własnej skórze produkty marki Neboa dedykowane do włosów kręconych i prostych. Dziennikarki przetestowały maskę, spray wygładzający i krem do loków. Zobaczcie efekty!

