To jest HIT?!

W najnowszym odcinku "To jest hit" Klaudia Jasiewicz skupiła się na produktach do pielęgnacji skóry - wegańskiej serii marki Ava, Resveratrol. Resveratrol to związek roślinny, który działa m.in. antyoksydacyjnie oraz jest jednym z najsilniej działających składników przeciwzmarszczkowych. Zobaczcie, jak kosmetyki sprawdziły się na skórze Klaudii!

Rozwiń