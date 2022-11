To najlepszy przyjaciel cery po 30. roku życia

"Bez igieł, bez bólu" z retinolem BINGOSPA

Seria "Bez igieł, bez bólu" od BINGOSPA cieszy się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego skoro producent zapewnia, że stosując ten krem, zapewnimy sobie efekt liftingu i to już po minucie od aplikacji. 80% badanych po miesiącu stosowania zauważyło efekt wygładzenia. Krem działa szybko i pozostawia długotrwały efekt. Najlepiej stosować go co 3 dni w następujący sposób: na czoło 1-2 dozy, do zwalczenia kurzych łapek i zmarszczek wokół oczu 1 dozę, na zmarszczki nosowo-policzkowe i wokół ust 2 dozy, na całą twarz 4-5 doz. Za działanie przeciwstarzeniowe odpowiada w tym kosmetyku oczywiście retinol, ale z serii "Bez igieł i bez bólu" znajdziecie też lifting w kremie z hialuronem, koenzymem Q10 czy pięcioma kwasami.