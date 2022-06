To serum to bestsller! Teraz za połowę ceny. "Zasługuje na pięć gwiazdek"

Rewitalizujące serum Mel Skin

Mowa o Rewitalizującym Serum do Twarzy z Witaminą C, A i E Mel Skin. Ten kosmetyk został stworzony z myślą o skórze szarej i zmęczonej. Witaminowe trio – C, E, A – ma za zadanie przede wszystkim rozjaśnić, nawilżyć cerę i poprawić jej jędrność. Przejdźmy do konkretów. Witamina A wygładza i uelastycznia skórę, likwiduje drobne zmarszczki, zmniejsza przebarwienia. Witamina C rozjaśnia jej koloryt, dodaje blasku, chroni przed wolnymi rodnikami, czyli opóźnia procesy starzenia. Działanie anti aging wykazuje także witamina E, która uelastycznia, wygładza, ujędrnia i nawilża skórę. Do tego przeciwdziała szkodliwym następstwom promieniowania UV, łagodzi podrażnienia oraz regeneruje. Witamina E wspiera także witaminy C i A w walce z przebarwieniami. Rozjaśnia je i zapobiega ich powstawaniu. Na liście składników znajdziecie także olej z opuncji, który doskonale nawadnia, sprawia, że skóra staje się sprężysta i mniej podatna na szkodliwe działanie wolnych rodników. Zmniejsza także ryzyko powstania nowych zmarszczek.