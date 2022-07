Tomasz Kammel pokazał, jak bawi się we Włoszech. Fanów martwi jedno

Większość użytkowników jednak doskonale zrozumiała pofolgowanie sobie w kwestii jadłospisu. "Trudno, przecież być tam i nie spróbować tyle pyszności to grzech. Smacznego" - napisała jedna z użytkowniczek. "Ojej, urlop służy do tego, żeby się zrelaksować i poznać coś nowego, a co złego jest w poznawaniu nowych smaków? To tak jakby wyćwiczyć nowy mięsień - gastromięsień i nowe połączenia w mózgu w rejonie przyjemności" - dodała inna. Kolejna zauważyła, że "na odchudzanie przyjdzie czas po powrocie". "Jak wakacje, to wakacje trzeba spróbować nowych smaków! Później zostaną tylko fajne wspomnienia!" - podkreśliła.