Tomasz Oświeciński stanął w obronie zwierząt. Udostępnił szokujący film Tomasz Oświeciński udostępnił na swoim profilu na Instagramie filmik, na którym inny mężczyzna znęca się nad lwem. Trener personalny kieruje do fanów ważny apel. Tomasz Oświeciński opublikował kontrowersyjny film (ONS.pl) Tomasz Oświeciński, zawodnik MMA znany z roli w filmie "PitBull", udostępnił na swoim profilu w mediach społecznościowych filmik mężczyzny, który w okrutny sposób drażni lwa. Tomasz Oświeciński apeluje do fanów Zawodnik MMA pokazał fanom szokujące nagranie, którym w 2016 roku chwalił się jeden z internautów. Na filmiku mężczyzna znajdujący się najpewniej w zoo z całej siły pociągnął lwa za wystający spoza klatki ogon. Śpiące zwierzę momentalnie wstało, ale było bezbronne wobec przebywającego za kratami oprawcy. Chociaż zdarzenie miało miejsce 3 lata temu, zdaniem Tomasz Oświecińskiego takich sytuacji nie powinno się ignorować. "Nie było internetu, to tylko matka wiedziała, że jesteś de...em. Od dziś niech się dowie cały świat" – napisał celebryta. Fani byli oburzeni bestialskim nagraniem. "Nie można przejść obok tego obojętnie. Głupota ludzka nie zna granic!", "Tomku, brawo za udostępnienie", "Czego ludzie nie zrobią dla sławy" – komentowali internauci. Wśród komentujących odezwał się również mężczyzna, który pociągnął lwa za ogon. Próbował wytłumaczyć innym, że nie zrobił zwierzęciu krzywdy, a jego gest był jedynie zabawą. Komentujących nie przekonały jednak jego argumenty. "Wejdź do klatki i się z nim pobaw. Po co przez kraty?" – napisała jedna z fanek Oświecińskiego. Po tym, jak na profilu zawodnika MMA pojawiła się masa oburzonych komentarzy, mężczyzna obecny na filmiku postanowił zmienić swój profil z ogólnodostępnego na prywatny. Wcześniej nagranie było widoczne na jego koncie.