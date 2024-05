Trafiła w dziesiątkę. Pokazała, co nosi zamiast obcisłych legginsów

Magdalena Narożna to jedna z najpopularniejszych gwiazd disco polo. Jest wokalistką zespołu Piękni i Młodzi. Po burzliwym rozstaniu z mężem (Dawid został wykluczony z zespołu i założył własny) jej kariera nabrała tempa.

Elementy garderoby, które do tej pory nie opuszczały sypialni, teraz "panoszą się" na ulicach. Wystarczy spojrzeć na jedwabne sukienki a'la halki, kreacje przypominające szlafroki lub koronkowe gorsety i biustonosze, które gwiazdy noszą zamiast zwykłych T-shirtów.

Chodzi o model z rozszerzającą się ku dołowi nogawką. Ten krój optycznie wydłuża nogi. Legginsy z szeroką nogawką są wygodne, zapewniają swobodę i pasują do większości stylizacji - również w casualowej odsłonie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!