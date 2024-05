Poleciała na Majorkę. Pozuje boso w "miniówce"

Magdalena Narożna spędziła majówkę na Majorce, ale nie włączyła trybu "offline". Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi podzieliła się z fanami kadrami z wakacji, pozując w bikini na tle cytrusowego drzewa czy z poranną kawą na balkonie. Jednak to pod zdjęciem Narożnej w czarnej sukience z dekoltem halter posypała się lawina komentarzy. "Pięknie" - jednogłośnie komplementowali fani.

Nie szalała z kolorem

Co Magdalena Narożna spakowała do walizki na podróż po hiszpańskiej wyspie zwanej Perłą Balearów? Nie tylko czarne bikini o klasycznym kroju i fioletowy komplet do joggingu. Także wakacyjną sukienkę mini, która nie zaskakiwała kolorem. Czarny i gładki model wydaje się uniwersalny? Wokalistka zrekompensowała sobie kolorystyczną powściągliwość oryginalnym fasonem sukienki.

Magdalena Narożna na Majorce © Instagram | madzia_pim

Hit roku 2000.

Dopasowana do sylwetki sukienka Magdaleny Narożnej to model przewiązywany za szyją. Tego typu konstrukcja zwana jest dekoltem halter, który kilka sezonów temu podbijał świat mody, ale wciąż jest obecny w stylizacjach miłośniczek stylu Y2K i odgrzewanych hitów z czasów milenijnej pluskwy. To ciekawa konstrukcja, która pozwala uwydatnić ramiona.

Magdalena Narożna na Majorce © Instagram | madzia_pim

Okazuje się, że nie tylko ramiona, ale też plecy. Stylizacja Narożnej ściągnęła całą uwagę na głębokie wycięcie z tyłu. Dekolt na plecach to dobra alternatywa nie tylko na wielkie wyjście i "spacer po czerwonym dywanie", ale też na wakacje, kiedy chcemy wrzucić na luz, wystawić więcej ciała na słońce i urozmaicić letnią garderobę.

