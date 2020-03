WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Trampki nie tylko do sportowych outfitów - zobacz, jak stworzyć z nimi niebanalne stylizacje Kultowe Conversy, minimalistyczne Adidasy, szykowne Lacoste albo klasyczne, materiałowe tenisówki – trampki to nie tylko jeden z najwygodniejszych rodzajów obuwia, ale też ciekawe uzupełnienie codziennych stylizacji. Z czym je nosić, by było modnie i kobieco? Sprawdź, jak stworzyć niebanalny look z trampkami! Trampki pasują do wielu damskich stylizacji. (Materiały prasowe) Trampki w codziennych stylizacjach – z czym je łączyć? Białe, z kolorowymi wstawkami, w klasycznej czerni, w modne printy albo na platformie – trampki od dłuższego czasu mają status najmodniejszych kobiecych butów, a pomysły na to, jak je nosić, są coraz bardziej nonszalanckie i ekstrawaganckie. Jeszcze do niedawna połączenie tenisówek z elegancką sukienką byłoby dość kontrowersyjne. Dziś przekonuje się do niego coraz więcej kobiet, a na pokazach topowych domów mody coraz częściej modelki zamiast w szpilkach chodzą w wygodnych tenisówkach. Jedno jest pewne: trampki to must have w szafie każdej kobiety. Ale z czym je nosić? Wbrew pozorom banalne połączenie damskich trampek z dresami to nie jedyny patent na komfortową stylizację. Kobiecy i wygodny look stworzysz też z trampkami i modną spódnicą midi czy nawet z eleganckim garniturem. Eklektyzm to nowa czerń, dlatego bez skrupułów miksuj casual i elegancję ze sportowymi elementami! Właśnie takie zestawy najlepiej wpisują się w aktualne trendy streetwear. Trampki i jeansy – klasyka gatunku To klasyczne i dość proste zestawienie możesz urozmaicać na różne sposoby. Świetnym wyborem będą chociażby t-shirty z nadrukami, które mogą stać się Twoim znakiem rozpoznawczym. Ciekawym przełamaniem konwencji może okazać się również koszula oversize. Do zestawu z trampkami i jeansami będzie pasować zarówno ta w kratę, jak i ta w bieli. Co poza tym? Okrycia wierzchnie! Do casualowych stylizacji z jeansami i tenisówkami możesz dodać ramoneskę – w stylu fanów Nirvanny albo trencz – śladem szykownych Paryżanek. Pomysłów na stylizację z tymi dwoma klasykami jest tak dużo, że mogłabyś je nosić każdego dnia przez cały rok. Tylko po co, skoro jest tyle innych, oryginalnych możliwości? Materiały prasowe Podziel się Stylizacja z trampkami i spódnicą Solejka, czyli plisowana spódnica za kolano od kilku dobrych sezonów jest jednym z najmodniejszych kobiecych ubrań. Co ciekawe, najczęściej łączymy ją nie ze szpilkami czy balerinkami, ale z trampkami! Stylizacja ze zwiewną midi dzięki sportowym butom nabiera lekkości, miejskiego luzu i dziewczęcości, dlatego doskonale sprawdzi się na wiosennym spacerze, wycieczce rowerowej czy przechadzce po sklepach. Co na górę? Do casualowego looku z trampkami i spódnicą midi najlepiej dodać t-shirt. A całość podkręcić oryginalną kurtką, np. jeansową kataną, skórzaną ramoneską czy bomberką w niebanalny wzór. Materiały prasowe Podziel się Komfortowy look z trampkami i garniturem Mówiąc o eleganckich ubraniach pasujących do trampek, nie możemy pominąć damskich garniturów. Komplety złożone z marynarki i spodni stały się nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu i wcale nie musimy ich nosić wyłącznie do biura. Streetwearowego looku dodadzą im oczywiście trampki – klasyczne lub za kostkę. A żeby podkreślić eklektyczny charakter całości, stylizację warto urozmaicić skórzanym plecakiem lub modną torebką nerką. Grunt to wybrać odpowiedni model trampek! Jeśli szukamy czegoś, co pasuje do eleganckich stylizacji, świetną opcją będą trampki ze skóry, np. Lacoste. W rockowy klimat najlepiej wpiszą się kultowe Conversy. A do casualowych looków, np. z jeansami, idealne będą materiałowe tenisówki, których ogrom znajdziemy w sieciówkach. Ciekawą propozycją są też Vansy – trampki w typowo miejskim wydaniu, które kiedyś dedykowane były głównie skejtom czy tenisówki Adidas, wśród których nie trudno znaleźć model z wyczuwalną nutą retro. – opowiada Patrycja Kierepka z redakcji portalu modowego domodi.pl. Materiały prasowe Podziel się Trampki do sukienki? Czemu nie! Strzałem w dziesiątkę będzie też połączenie trampek z sukienką, nie tylko tą w sportowym stylu, ale też zwiewną, w klimacie boho czy romantyczną. Na tego typu zestawienia stawia coraz więcej marek modowych – zarówno tych luksusowych, jak i sieciowych. Nic dziwnego. W trampkach i sukience jest nam po prostu wygodnie, a cała stylizacja prezentuje się naprawdę kobieco, lekko i nonszalancko. Do tenisówek możesz założyć chociażby boho sukienkę w kwiaty i jeansową katanę czy mini-sukienkę w groszki we francuskim stylu i rockową ramoneskę. Możliwości jest sporo, więc nie bój się eksperymentów!